Toto Wolff: "Sainz is nog steeds een kanshebber voor Mercedes-stoeltje"

De deur van Mercedes F1 is nog niet gesloten voor Carlos Sainz. Toto Wolff onthulde dat er nog steeds een kans is, maar dat hij zijn beslissing niet zal overhaasten.

Sainz heeft de sleutel in handen voor de coureurmarkt van 2025 nu de Spanjaard zijn opties voor volgend seizoen overweegt nadat hij door Ferrari aan de kant werd gezet ten gunste van Lewis Hamilton. De Brit schokte de F1-paddock, inclusief zijn teambaas Wolff, toen hij nog voor de eerste race van dit seizoen aankondigde dat het kampioenschap van dit jaar zijn laatste zou zijn bij Mercedes.

Doordat Ferrari voor 2025 Hamilton contracteerde zorgt dat direct voor een einde van het tijdperk Sainz in Maranello. Hoewel hij teleurgesteld was over de beslissing, zag het er aanvankelijk naar uit dat Sainz kon kiezen uit verschillende teams met topteams als Mercedes en Red Bull die volgend jaar een coureur tekort zouden komen.

Maar terwijl Red Bull het contract van Sergio Perez verlengde, trok Wolff zich terug uit de onderhandelingen met Sainz en gaf aan dat hij tijd wilde om te zien hoe Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli presteerde in de Formule 2.



Zowel experts als fans zijn verdeeld over de vraag of Mercedes Sainz moet contracteren en Antonelli een jaar of twee bij Williams moet laten rijden, zoals ze deden met George Russell, of moet gokken om de tiener in de auto te zetten.

Sainz een veilige keuze

Wolff werd die vraag gesteld door het Spaanse Mundo Deportivo en antwoordde: "Daar is geen pasklaar antwoord op. Ik denk dat we de groep coureurs waarmee we in de toekomst willen werken hebben verkleind. We willen een beslissing nemen ten gunste van wat Mercedes de komende vijf tot zes jaar goed doet. Kimi en George zijn al heel lang onze junior coureurs en ik wil graag trouw blijven aan het programma."



"Dat gezegd hebbende, met Carlos heb je een zekere waarde, vooral in een zeer krap kampioenschap volgend jaar, je hebt nog een coureur die zeer competitief zal zijn, die, als onze auto goed is, ons kan helpen om een gevecht voor het constructeurskampioenschap veilig te stellen. Met Carlos heb je een veilige keuze. Er zijn zeker veel argumenten voor."



"Daarom wil ik ook mijn tijd nemen met de beslissing en alle opties zo lang mogelijk openhouden. Toen ik Carlos sprak, heb ik hem al gezegd: 'Ik weet niet zeker of je zo lang kunt wachten als ik zou willen."



Onder druk gezet over de vraag of Sainz nog steeds een mogelijkheid is, zei Wolff: "Ik wil niet snel een beslissing nemen. Maar ja, hij is zeker een mogelijkheid om de stoel van Hamilton over te nemen."