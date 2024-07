Wolff opvallend positief over Sainz: "Je haalt met hem een zekerheidje binnen"

Het team van Mercedes heeft nog altijd geen beslissing genomen over hun nieuwe coureur voor 2025. Carlos Sainz leek geruime tijd een logische keuze te zijn voor Mercedes, maar al snel viel hij af. Nu spreekt Toto Wolff toch weer lovende woorden over hem.

Mercedes moet eind dit jaar afscheid nemen van Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen gaat vanaf volgend seizoen rijden voor het team van Ferrari. Dit zorgt ervoor dat Sainz weer op de markt is. Hij wordt in verband gebracht met veel teams, maar niet meer met Mercedes. Daar lijken ze te hopen op Max Verstappen, en te gaan kiezen voor Andrea Kimi Antonelli.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is gecharmeerd van Antonelli. Hij vindt Sainz echter ook geen koekenbakker. In gesprek met het Spaanse medium Mundo Deportivo krijgt Wolff de vraag of hij Antonelli niet beter kan laten rijpen bij Williams, zodat Sainz voor Mercedes kan rijden. Volgens Wolff is er geen pasklaar antwoord op die vraag, maar hij is wel gecharmeerd door Sainz: "Je weet dat je met Carlos echt een zekerheidje in huis haalt. Carlos is iemand die, als de auto goed is, kan helpen met het binnenslepen van een constructeurskampioenschap als de titelstrijd spannend wordt. Er zijn dan ook veel argumenten die in zijn voordeel spreken."