2024 op de helft: 5 conclusies na 12 raceweekenden

Afgelopen weekend werd op het circuit van Silverstone de Britse Grand Prix verreden. Het was de twaalfde Grand Prix van het jaar, en daarmee is het seizoen officieel halverwege. Langzamerhand kan je een aantal conclusies trekken, en GPToday.net zet de vijf opvallendste conclusies op een rij.

Verstappen domineert, Red Bull niet

Iedereen die begin dit jaar een veilig gokje wilde wagen, moest inzetten op Max Verstappen. De regerend wereldkampioen gold als de enige en onbetwiste titelfavoriet. Hij verkeerde in goede vorm, en Red Bull zou vast weer een rijdende straaljager hebben gemaakt. Halverwege het jaar gaat Verstappen inderdaad aan de leiding, maar dat komt niet door Red Bull.

De RB19 was begin dit jaar nog razendsnel, en daardoor kon Verstappen vrij eenvoudig winnen. In de maand mei verdween de voorsprong van Red Bull als sneeuw voor de zon. In Miami, Imola en Monaco werd duidelijk dat Verstappen echt moest werken voor zijn geld. Vooral Lando Norris ging de strijd vol aan, en Verstappen toonde vaak zijn klasse. Men kan dus concluderen dat Verstappen dominant is, maar dat dit niet komt door Red Bull.

Perez zorgt voor kopzorgen

Red Bull heeft veel aan hun hoofd, en één van die kopzorgen luistert naar de naam Sergio Perez. De Mexicaan begon positief aan het seizoen, maar zodra het Formule 1-circus weer terugkeerde in Europa, zakte hij volledig door het ijs. Zijn teamgenoot Max Verstappen vecht om de zeges, terwijl Perez zelf moet vechten om de laatste punten. Het is schrikbarend om te zien hoe groot de achterstand van Perez is.

Ondanks zijn tegenvallende resultaten, kreeg Perez toch contractverlenging. Het is een overwinning voor hemzelf, maar niet voor Red Bull. De Oostenrijkse renstal wil snel beter voor de dag komen, maar dat lukt niet als één van de twee coureurs de vooruitgang afremt. Het helpt ook niet mee dat hij veel schade rijdt, zoals in Canada en Monaco. Al was dat in het ministaatje niet per se zijn schuld.

De papajakleurig verrassing

De grootste verrassing van het seizoen is zonder twijfel het team van McLaren. De papajakleurige renstal heeft definitief plaatsgenomen aan de top van de apenrots. Elk weekend kunnen ze de strijd aangaan met Red Bull, en vooral Lando Norris schittert als een glitterbol. Hij won zijn eerste race in Miami, en hij maakte Verstappen het leven zuur.

McLaren heeft vorig jaar al grote stappen gezet, maar nu hebben ze de laatste stap gezet. Met nog een half seizoen voor de boeg kan er nog van alles gebeuren. Als ze Red Bull structureel kunnen verslaan, dan kan het nog wel eens heel erg spannend gaan worden.

De zwanenzang van Alpine

Elk seizoen kent zijn positieve verrassingen, maar zeker ook zijn negatieve verrassingen. Volgers hadden meer verwacht van Aston Martin, terwijl vooral Alpine er een potje van maakt. Het rommelt achter de schermen, en bijna elke week komt er wel een schokkend gerucht naar buiten. Esteban Ocon en Pierre Gasly hebben het op de baan regelmatig met elkaar aan de stok, terwijl Flavio Briatore naast de baan meegluurt over de schouder van teambaas Bruno Famin.

Bij moederbedrijf Renault schreeuwen ze na elk gerucht dat ze het team zeker niet gaan verkopen. Maar voor een fabrieksteam presteert Alpine wel heel erg tegenvallend. In de aanstaande twaalf races moeten ze presteren, want anders lopen ze een echt blauwtje. Dat zou hun zwarte wagens overigens wel een beetje kleur geven.

Het manke paard van Ferrari

Bij het team van Ferrari hinkt men op twee gedachten: ze wonnen races, maar ze zakten ook vaak door het ijs. De prestaties lopen een beetje mank, het steigerende paard heeft een manke poot. Het is altijd goed om positief te beginnen, en dat deed Ferrari dan ook. Twee weken na een blindedarmontsteking wist Carlos Sainz immers te winnen in Australië. Het feest in Monaco was misschien wel nog groter, aangezien Charles Leclerc daar zijn thuisrace won.

Tegenover die goede, en vrijwel foutloze prestaties, staan ook een aantal rampzalige races. Denk bijvoorbeeld aan de Canadese Grand Prix, waarin Sainz en Leclerc allebei uitvielen. Leclerc had last van motorproblemen, maar Ferrari liet hem toch doorrijden. Sainz spinde, en gooide daarmee zijn eigen ruiten in. Ferrari moet stappen zetten in de resterende twaalf races, want ze liggen nu achter op zowel Red Bull als McLaren en Mercedes.