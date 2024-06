Verstappen kan niets met kritiek: "Moet ik dan thuisblijven?"

Max Verstappen had vandaag de Oostenrijkse Grand Prix kunnen winnen. De Nederlandse Red Bull-coureur ging het duel met Lando Norris vol aan, en dat eindigde in tranen. Verstappen wilde niet opgeven, en na afloop is hij er dan ook heel duidelijk over als hij een kritische vraag ontvangt.

Verstappen had een comfortabele voorsprong op de Red Bull Ring. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar zijn tweede pitstop ging vervolgens helemaal mis. Verstappen verloor veel tijd, en zag Lando Norris in zijn spiegels verschijnen. De Britse McLaren-coureur ging het duel met volle overgave aan. Ze vochten heel hard, raakten elkaar en vielen vervolgens terug. Verstappen werd als schuldige aangewezen, en hij kreeg een tijdstraf van tien seconden.

Verstappen ontving na afloop wel wat kritiek. Hij had Norris er ook langs kunnen laten, want de Brit had de track limits te vaak overschreden. De interviewer van het Franse Canal+ zei tegen Verstappen dat hij Norris erlangs had kunnen laten, want hij was de leiding in het wereldkampioenschap toch niet kwijtgeraakt. Verstappen reageerde fel: "Moet ik dan thuisblijven? Ik ben hier om te winnen, niet om tweede te worden. Als je voor de overwinning vecht, waarom kan je dan niet hard vechten? Dit is niet hoe je hoort te denken."