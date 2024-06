Perez in zak en as: "Lachwekkend hoe langzaam we waren"

In de schaduw van zijn veelbesproken teamgenoot Max Verstappen, reed Sergio Perez weer een rampzalige race in Oostenrijk. Na een incidentje in de eerste ronde, kon Perez geen potten meer breken. De Mexicaan reageerde enorm teleurgesteld na afloop van de Grand Prix.

In de eerste ronde was Perez direct te vinden in de hoek waar de klappen vallen. Hij raakte Oscar Piastri en Charles Leclerc, waardoor laatstgenoemde een nieuwe voorvleugel moest halen. Ook Perez had schade, en daardoor kwam hij niet veel verder dan de zevende plaats. Hierdoor eindigde hij nog achter zijn teamgenoot Max Verstappen, terwijl de Nederlander een lekke band en een tijdstraf op zak had.

Perez was na afloop dan ook enorm teleurgesteld met zijn resultaat. De balende Mexicaan meldde zich na de race bij de microfoon van Viaplay: "Ik weet niet of het met Charles, of met Oscar was, maar in de eerste bocht had ik al best veel schade. Het was daarna best lastig, en ik gleed ook heel veel." Perez verloor heel veel snelheid, en daar was hij niet blij mee: "Het is lachwekkend hoe langzaam we waren. Als ik naar de sidepod kijk, dan verklaart dat echter heel erg veel. Of dat onze snelheid verklaart? Dat hoop ik wel! We zaten echt op een compleet ander niveau."