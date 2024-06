Sainz gniffelt: "Spannende race vooraan het veld!"

Carlos Sainz was de lachende derde in Oostenrijk. Hij kwam als derde over de streep, terwijl Max Verstappen en Oscar Piastri elkaar uit de race reden. Sainz had het podium niet verwacht, maar hij nam de beker met alle liefde in ontvangst, wel met de nodige verbazing op zijn gezicht.

Sainz reed de hele race in het middenveld in Oostenrijk. Hij was op weg naar een goed aantal punten, maar een zege en een podiumplek waren uit zicht. In de slotfase knalden Max Verstappen en Lando Norris tegen elkaar op. Ze vochten voor de zege, maar het duel eindigde in tranen. Voor Sainz was het een voordeel, want hij kon hierdoor het podium beklimmen. Daar was hij enorm blij mee.

De Spanjaard deelde na afloop zijn vreugde. Hij ontving de felicitaties van het Ferrari-personeel en daarna sprak hij met interviewer van dienst David Coulthard: "Het was best een spannende race vooraan het veld! Wij moesten er gewoon alles aan doen om in de buurt van George te blijven. We wisten dat Mercedes een voordeel zou hebben qua pace. We hebben er alles aan gedaan om hem bij te houden. Oscar kwam er aan het einde heel erg snel aan. Ik denk dat de derde plaats een goed resultaat is."