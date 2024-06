Piastri baalt: "Waren zo dicht bij de zege"

Tot zijn eigen verbazing mocht Oscar Piastri vandaag het podium beklimmen in Oostenrijk. Hij reed rond op een mooie plek in de punten, maar hij profiteerde van de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris. De altijd kalme Piastri was blij met zijn podiumplaats.

Niemand had verwacht dat de Oostenrijkse Grand Prix op deze manier zou eindigen. Verstappen en Norris vochten voor de zege, maar met nog maar een paar rondjes te gaan gooiden ze elkaars glazen in. Piastri had een dag eerder zijn derde startplek verloren, dus hij moest door het veld heen snijden in de race. Dat deed hij geweldig, en het leverde hem dus een podiumplaats op.

Na afloop was Piastri nog een beetje overdonderd. De jonge Australiër wist niet helemaal wat er was gebeurd, maar hij nam de complimenten van interviewer van dienst David Coulthard hartelijk in ontvangst: "Er zijn een heleboel wat als-dingen te zeggen sinds gisteren. Ik weet dat het nog maar mijn vierde podiumplek is, maar het doet pijn aangezien we zo dicht bij de zege waren. Maar goed, dit zijn mooie punten. Ik denk dat we in de tweede helft van de race best wel sterk naar voren wisten te komen en ik ben blij met het podium. Dat we zo dicht bij de zege waren, doet wel een beetje pijn."