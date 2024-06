Verstappen dankt oranjefans: "Fantastisch!"

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar de zege in Oostenrijk. De Nederlander zal de race op de Red Bull Ring vanaf de pole position gaan starten. Verstappen heeft er zeer veel zin in, maar hij rekent zich zeker nog niet rijk. Hij is ook blij met de oranjefans op de tribune.

Max Verstappen krijgt dit weekend ouderwets veel steun van zijn landgenoten. De tribunes kleuren oranje en ze maken al het hele weekend indruk met hun zang- en danskunsten. De Snollebollekes klinken weer hard uit de speakers rondom het circuit, en tot nu toe hebben ze alleen maar kunnen juichen. Max Verstappen maakte immers veel indruk in de Sprint Kwalificatie, de sprintrace en de kwalificatie.

Tijdens de drivers parade stapte Verstappen voor de oranjetribune uit de laadbak van de Ford Raptor die hem rond reed. Daar bedankte hij de fans: "Het is altijd fantastisch om zoveel oranje te zien, de sfeer is echt geweldig. Het is echt fantastisch. Ik krijg hier altijd een ongelooflijke support." Verstappen hoopt op een goed resultaat, maar hij durft niet te zeggen dat hij onverslaanbaar is: "Laten we afwachten. Tot nu toe is het een geweldig weekend. Ik verwacht nog steeds een spannende race met veel bandendegradatie."