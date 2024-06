Tsunoda biedt excuses aan na scheldpartij

Yuki Tsunoda ontving gisteravond een dikke boete voor zijn taalgebruik in de kwalificatie. Het was een opvallende straf voor een vergrijp waar niet zo vaak straffen voor worden uitgedeeld. Tsunoda ging zelf ook diep door het stof in een reactie op zijn sociale media.

Tsunoda staat bekend om zijn felle woordgebruik op de boordradio. De Japanse Visa Cash App RB-coureur scheldt met enige regelmaat zijn concurrenten de huid vol, maar in de Oostenrijkse kwalificatie ging hij volgens de stewards te ver. Hij noemde een aantal andere coureurs 'retarded', en dat kon volgens de stewards niet door de beugel. Hij kreeg een geldboete van 40.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Tsunoda ontving veel woedende en kritische reacties op social media. Gisteravond reageerde hij op zijn verhaal op Instagram op zijn boete. Hij ging diep door het stof: "Ik wil mijn diepste excuses aanbieden voor wat ik op de boordradio heb gezegd. Het was niet mijn bedoeling om dit te zeggen, en het was een misverstand met mezelf over de betekenis van dit woord. Ik weet nu beter wat het betekent, en het spijt me heel erg dat ik dit heb gezegd. Dit soort taalgebruik hoort geen podium te krijgen en het wordt niet getolereerd. Dat spijt mij heel erg."