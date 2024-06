Scheldende Tsunoda moet zich melden bij stewards

De stewards hebben het vandaag heel erg druk. Ze moeten nog meerdere zaken onderzoeken, waaronder het protest van McLaren. Ook Yuki Tsunoda mag zich melden, zo hebben de stewards zojuist besloten. Hij mag zich melden voor zijn taalgebruik tijdens de kwalificatie.

Tsunoda staat bekend om zijn gevloek over de boordradio. Dit jaar leek hij zijn emoties redelijk onder controle te hebben, maar in de kwalificatie ging hij toch weer tekeer. De stewards zijn hier niet blij mee, en ze willen hem spreken over een bepaalde uitspraak tijdens de sessie. Hij zou tijdens het uitrijden van de pitlane over de boordradio hebben geroepen dat andere coureurs 'fucking retarded' zijn.