McLaren oneens met track limits-straf Piastri en gaat in protest

Oscar Piastri verloor vandaag zijn derde tijd in de kwalificatie, omdat hij de track limits had overschreden. Het was een opvallend moment, en na afloop was er veel twijfel bij McLaren. Ze zijn dan ook in protest gegaan tegen de uitslag van de kwalificatie, omdat ze het niet eens zijn met de beslissing.

De tijd van Piastri werd aan het einde van de kwalificatie verwijderd. Hij had op dat moment de derde tijd in handen, maar die ging uiteindelijk naar George Russell. McLaren was niet van mening dat het duidelijk te zien was dat Piastri over de track limits was gegaan. Daarom zijn ze dus in protest gegaan tegen de uitslag van de kwalificatie. De stewards zullen de track limits van Piastri nu op nieuw gaan bekijken.

McLaren-teambaas Andrea Stella liet in de paddock aan de internationale media weten dat zijn twijfel niet is weggenomen. Hij legt zijn besluit dan ook duidelijk uit: "We zijn normaal gesproken heel begripvol voor de FIA, we beseffen ons dat iedereen altijd zijn best doet. Maar in deze zaak kunnen we het er niet mee eens zijn dat de auto over de track limits is gegaan. Onze twijfel is niet weggenomen, en de discussies zijn gaande."