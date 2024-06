Perez komt met verklaring na tegenvallende kwalificatie

In tegenstelling tot zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen, kende Sergio Perez geen goede kwalificatie in Oostenrijk. De Mexicaan had het moeilijk en hij kwam niet verder dan de achtste tijd. Perez wist na afloop precies wat de aanleiding was van zijn tegenvallende sessie.

Perez blijft het hele weekend al ver achter op zijn teamgenoot Verstappen. De Nederlander is elke keer pijlsnel en goed bij de les, terwijl Perez zich met moeite weet te handhaven. Ook in de kwalificatie was de Mexicaan bijna onzichtbaar, alle aandacht ging uit naar de coureurs die wel kans maakte op de pole position. Hij noteerde de achtste tijd, en hij had een achterstand van 0,888 seconden op de poletijd van Verstappen.

Na afloop van de kwalificatie wist Perez precies wat er mis was gegaan. Hij voelde zich in elk geval beter dan tijdens de sprintrace, zo liet hij weten aan F1 TV: "De auto voelde wel wat beter aan. Helaas hadden we vroeg in de kwalificatie niet genoeg marge. Alles zat zo dicht bij elkaar. Daardoor gebruikten we meer banden dan we wilden. In Q3 zaten we zonder nieuwe banden. We zaten vier tienden achter de tweede plek, terwijl ik op gebruikte banden reed. Gezien de marges hadden we het dus veel beter kunnen doen. Helaas zaten we niet veilig genoeg om een setje te sparen eerder in de kwalificatie."