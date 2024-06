Hamilton naar de stewards voor opvallend moment met krik

Veel coureurs moeten zich na afloop van de kwalificatie melden bij de stewards in Oostenrijk. Er gebeurde namelijk van alles in de kwalificatie, en dat betekent dat de stewards het druk gaan krijgen. Lewis Hamilton moet zich melden voor een enorm opvallend moment.

De Britse coureur reed tijdens het derde gedeelte van de kwalificatie weg, terwijl het leek alsof er nog een krik aan zijn auto was verbonden. Het ding viel om toen Hamilton de pitbox verliet, maar de monteurs leken zich niet zoveel zorgen te maken. De stewards doen dat wel, want Mercedes en Hamilton mogen dit voorval komen uitleggen. De stewards bekijken het incident om vast te stellen of er sprake was van een unsafe release.