Verstappen zucht om ruziënde vader Jos: "Had voorkomen kunnen worden"

Max Verstappen heeft voor het eerste gereageerd op de ruzie tussen zijn vader Jos Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner. Verstappen baalt van deze situatie, en hij geeft dan ook aan dat deze bizarre situatie ook voorkomen had kunnen worden.

In Oostenrijk zorgde Jos Verstappen op vrijdagochtend voor een flinke rel. Hij liet aan De Telegraaf weten dat hij niet zou deelnemen aan de Legends Parade op de Red Bull Ring. Hij zou daar een RB8 besturen, maar volgens hem zou Red Bull-teambaas Christian Horner hebben geprobeerd dat tegen te houden. Jos Verstappen reageerde woedend, en hij liet meerdere keren weten helemaal klaar te zijn met Horner.

Max Verstappen zweeg er de hele vrijdag over. De Nederlandse Red Bull-coureur deed dat na afloop van de sprintrace voor het eerst wel. Tegenover de internationale media reageerde hij nogal duidelijk: "Dit is natuurlijk voor helemaal niemand leuk. Niet voor mij, niet voor het team, niet voor mijn vader en ook niet voor Christian. Dit soort dingen wil je eigenlijk niet. Mijn vader is altijd heel duidelijk, hij heeft zo zijn redenen. Die snap ik ook wel. Eerst wordt hij gevraagd, en daarna hoort hij dat hij niet gewenst is. Dat hij hier nu niet in die auto rijdt, boeit hem zelf niet zo. Het hoefde van hem niet per se, het was meer voor de Nederlandse fans." Verstappen sluit duidelijk af: "Deze situatie had voorkomen kunnen worden."