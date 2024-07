Hulp nodig bij het zoeken van de juiste verzekering: check snel deze tips

Het afsluiten van de autoverzekering klinkt als een verplichting waar je verder niet al te veel aandacht aan moet besteden. Dat is maar deels waar. Zo is het inderdaad verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Alleen zijn er behoorlijke verschillen tussen de diverse polissen. Het kan zomaar gebeuren dat je veel te veel betaalt voor je verzekering. Of dat je je voertuig niet voldoende hebt verzekerd, wat uiteraard ook niet de bedoeling is. Daarom mag je gerust de nodige aandacht aan het kiezen van de juiste verzekering besteden. De tips uit dit artikel helpen je bij het vinden van de juiste polis.



Kijk goed naar de leeftijd van je auto

Een van de belangrijkste factoren bij het bepalen van de juiste verzekering is de leeftijd van je auto. Over het algemeen worden auto’s met een leeftijd van 0 tot en met 6 jaar allrisk verzekerd. Tussen 6 en 12 jaar oud is WA + casco de beste keuze. En voor auto’s van 12 jaar of ouder is WA voldoende. WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Hierbij wordt schade aan je eigen voertuig (als je zelf de veroorzaker bent) niet vergoed, maar alleen schades aan andere voertuigen en personen.



Hoeveel rijd je?

Zeker niet onbelangrijk. Ga je dagelijks de weg op voor vele kilometers of gebruik je de auto alleen om boodschappen te doen en in de zomer als je op vakantie gaat? In beide gevallen is het slim om een autoverzekering af te sluiten waarbij je per kilometer betaalt. Dit kan lang niet bij iedere verzekeraar. Op zich vreemd, omdat het zeer aantrekkelijk is voor consumenten. Je betaalt een vast bedrag per maand of per jaar. Wanneer je minder kilometers rijdt, krijg je na een jaar het verschil terug. Uiteraard is het ook zo dat wanneer je meer op de weg zit, je na een jaar het verschil bijlegt. Je blijft steeds correct verzekerd.

Denk aan aanvullende verzekering

Bij het afsluiten van een zorgverzekering is het heel normaal om naar aanvullende polissen te kijken. Als je van jezelf weet dat je vaak naar de fysiotherapeut of de tandarts gaat, sluit je een aanvullende verzekering af. Wist je dat dit ook bij autoverzekeringen mogelijk is? Een van de opties is om een inzittendenpolis af te sluiten. Dan zijn ook je inzittenden en spullen verzekerd als er iets gebeurt. Ook zaken als pechhulp, rechtsbijstand en no-claimbeschermer kun je aanvullend verzekeren.

Vergelijken, vergelijken, vergelijken

Een autoverzekering is verplicht. Houd er rekening mee dat verzekeraars dit ook weten. De bedragen van premies kunnen behoorlijk verschillen. Gelukkig zijn er veel websites waarop je verzekeraars met elkaar kunt vergelijken. De prijs is zeker een belangrijke factor, maar niet de enige. Het is slim om de voor- en nadelen tegen elkaar weg te strepen. Dat kan betekenen dat je niet voor de goedkoopste verzekering kiest. Een probleem is dat niet, het gaat immers om de beste verzekering, en niet alleen om de goedkoopste.