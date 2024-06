Perez deelt waarschuwing uit: "We zijn ontzettend lastig te verslaan"

Sergio Perez is bezig met een lastige fase van het seizoen. De Mexicaan heeft het moeilijk, en hij kan de concurrentie niet bijhouden. De andere teams zijn dichter bij Red Bull gekomen, maar Perez stelt wel dat het heel erg lastig is om zijn werkgever te verslaan.

Perez blijft momenteel ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. Terwijl de regerend wereldkampioen nog races weet te winnen, moet Perez het doen met duels in het middenveld. Aan het begin van het seizoen kon Perez nog goed meekomen, maar Red Bull was toen nog de snelste renstal. In de afgelopen races zijn de andere teams dichterbij gekomen, vooral McLaren, Ferrari en Mercedes kunnen het gevecht aangaan.

McLaren

Vooral McLaren lijkt de strijd met Red Bull aan te kunnen gaan. Het is nog onduidelijk hoe de verschillen in Oostenrijk zullen zijn, maar Perez laat aan de internationale media weten vooral op de Britse renstal te letten: "McLaren presteert de laatste tijd nogal solide op verschillende lay-outs. Ze zijn het meest competitief, maar je praat ook over kleine marges. Ik denk dat het er beter voor ons uitziet als we ons pakket kunnen maximaliseren. Het seizoen duurt nog lang, dus we moeten ons hoofd erbij houden."

Waarschuwing

Perez maakt zich echter niet zoveel zorgen. De Mexicaan heeft namelijk nog heel erg veel vertrouwen in zijn werkgever Red Bull Racing. Hij deelt een waarschuwing uit: "Red Bull is heel erg sterk en het wordt voor andere teams ontzettend lastig om ons te verslaan gedurende het seizoen. Dat komt door het niveau waarop we acteren en waarop we de afgelopen jaren hebben geacteerd. McLaren is op dit moment sneller, maar de marges zijn zodanig klein dat alles weer kan veranderen met een update."