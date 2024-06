Verstappen wil dominantie terug: "Dit is niet normaal"

Het team van Red Bull Racing is momenteel niet meer de sterkste ploeg in de Formule 1. De concurrentie is dichter bij gekomen, en volgens teambaas Christian Horner is dit heel normaal. Max Verstappen stelt in Oostenrijk dat ze dit niet normaal moeten gaan vinden.

Red Bull begon op een oppermachtige wijze aan het huidige seizoen. Verstappen won race na race, en hij leek eenzaam aan de top te staan. In de maand mei werd echter duidelijk dat de concurrentie stappen hadden gezet. McLaren en Ferrari dichtten het gat, en in de afgelopen weken kwam ook Mercedes naar voren. Verstappen wist nog wel races te winnen, maar hij moest daar flink voor vechten.

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf in Spanje aan dat het heel normaal is dat andere teams dichter bij komen. In Oostenrijk laat Verstappen aan de internationale media weten dat hij dit anders ziet: "Over het algemeen is iedereen dichterbij gekomen. Natuurlijk hadden we vorig jaar een enorm dominant seizoen, tot aan de laatste wedstrijd. Op dit moment is het was lastiger, en ik denk dat we daar eerlijk in moeten zijn. We kunnen wel zeggen dat het normaal is, maar ik denk juist dat het niet normaal is. We willen altijd beter zijn en daarom kaart ik het aan. Ik kan wel zeggen dat we hebben gewonnen en dat het prima is, maar zo sta ik er niet in."