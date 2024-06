Verstappen wijst naar track limits: "Iets voorzichtiger zijn"

Het zal dit weekend in Oostenrijk veelvuldig gaan over de track limits. De organisatie heeft flink wat wijzigingen doorgevoerd om chaos zoals vorig jaar te voorkomen. Max Verstappen stelt dat de coureurs dit jaar wat voorzichtiger te werk zullen moeten gaan op de Red Bull Ring.

De organisatie heeft een aantal dingen aangepast aan het circuit. Vorig jaar moesten de stewards meer dan 1200 (!) situaties van track limits-overschrijdingen bekijken. Dit zorgde ervoor dat er pas laat op de avond een definitieve uitslag was, en dat werd te gek. In de laatste bochten van het circuit zijn er grindstroken aangelegd, de lijnen zijn aangepast en de FIA zal ook gebruik gaan maken van AI-technologie.

Max Verstappen begrijpt wel dat de organisatie en de FIA hebben ingegrepen. De regerend wereldkampioen legt in Oostenrijk de situatie uit en wordt geciteerd door De Telegraaf: "Over het algemeen is dit een prachtig circuit om op te rijden, zeker in de snelle bochten. Maar het ging ook veel over track limits. De banden worden hier snel warm, en dan krijg je automatisch wat last van onderstuur. Als je dan bij het uitkomen van de bocht een beetje uitwijkt, heb je een probleem. Hopelijk wordt dat nu wat minder door het gravel. Je zal iets voorzichtiger moeten zijn. We zullen zien of dit de juiste manier is."