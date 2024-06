Piastri aast op sportieve revanche na 'frustrerend' weekend in Spanje

Het team van McLaren was in de afgelopen weken de grootste uitdager van Red Bull Racing. Oscar Piastri had vaak een beetje pech waardoor hij iets achterbleef. In Oostenrijk wil hij gaan terugslaan, en de Australische coureur richt zijn pijlen op een goed resultaat.

Piastri maakt ook dit seizoen weer indruk in de Formule 1. Toch gaat alle aandacht uit naar zijn teamgenoot Lando Norris, aangezien de Brit vrijwel elk weekend meevecht om de zeges. In Spanje vergooide Piastri zijn kansen al in de kwalificatie, maar wist hij wel weer gewoon WK-punten te pakken. De McLaren-bolide heeft potentie, en in Oostenrijk hoopt men weer goed te presteren.

Ook Piastri wil nu eens goed voor de dag gaan komen. De Australiër is strijdvaardig en hij legt zijn doelen voor dit weekend uit in de preview van McLaren: "Ik kan niet wachten om naar Oostenrijk te gaan en daar weer te gaan rijden. Ik heb er zin in om op vrijdag achter het stuur te kruipen en om samen met de engineers goed aan het weekend te beginnen. Ik wilde veel meer bereiken in Barcelona, maar het is wel fijn dat we punten pakten in een frustrerend weekend. Ik wil het team de credits geven voor het werk dat ze leveren en we hopen het momentum in leven te houden."