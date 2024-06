Vasseur weet niet of McLaren beter ontwikkelingsproces heeft

De teams van Ferrari en McLaren wisten vorige maand het gat met Red Bull Racing dicht te rijden. Momenteel lijkt het er echter op dat vooral McLaren de degens kan kruisen met Red Bull. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur durft echter niet te zeggen of McLaren grotere stappen zet met de ontwikkeling.

McLaren en Ferrari wisten Red Bull bij te halen in Miami, Imola en Monaco. Ze verkleinden het gat en ze wisten Max Verstappen allebei één keer te verslaan. In Canada en Spanje was er echter een ander beeld te zien waarbij vooral McLaren kon strijden met Red Bull, terwijl Ferrari terugzakte en werd ingehaald door Mercedes. Na die twee tegenvallende weekenden vraagt men zich vooral af waar Ferrari nu staat.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur durft niet te stellen dat McLaren betere ontwikkelingen heeft doorgevoerd. De Franse teambaas is daar nogal duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Eén jaar geleden finishte McLaren 25 seconden voor ons op Silverstone. Ik weet niet zeker of ze zich sneller ontwikkelingen dan wij. Wij zijn enorm tevreden met de cijfers die onze updates laten zien. Iedereen wordt beter, en dat betekent dus niet dat als je nieuwe onderdelen meeneemt, je direct een stap zet. Dat betekent ook niet dat je terugzakt als je niets meeneemt."