Coulthard duidelijk: "Geen garantie dat Max wereldtitel pakt"

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander begon goed aan het seizoen, maar nu moet hij echt strijden voor de zeges. Volgens David Coulthard staat het dan ook niet vast dat Verstappen zomaar weer wereldkampioen wordt.

Verstappen begon goed aan het seizoen met meerdere zeges, maar in de maand mei verloor zijn team Red Bull Racing hun voorsprong. In de afgelopen races wisten de teams van McLaren, Ferrari en ook Mercedes dichterbij te komen. Verstappen moest de degens kruisen met onder meer Lando Norris, en de Brit kwam in de afgelopen weken meermaals enorm dicht bij de zege.

Kleine verschillen

Het is dan ook nog lang niet zeker of Verstappen weer wereldkampioen gaat worden. Volgens oud-coureur David Coulthard gaat het spannend worden, zo legt hij uit aan Channel 4: "Als je kijkt naar de daadwerkelijke rondetijden van de twintig auto's, dan zit het dichter bij elkaar dan we ooit hebben gezien in deze sport. Iedereen is dichter bij Red Bull gekomen. Daarom zien we ook dat Checo, die gemiddeld twee tot drie tienden langzamer is dan Max, meer naar de achterhoede van de top tien begint af te glijden. Max moet dus echt werken voor de zeges."

Geen garantie

De vierde wereldtitel van Verstappen is volgens Coulthard dan ook geen zekerheidje. Door de kleine verschillen kan er heel erg veel gebeuren, en de Schotse oud-coureur is daar duidelijk over: "Dat hangt ervan af of je auto bij het circuit past en of je ontwikkelingsgerichtheid ook goed werkt voor de rest van het seizoen. Ik denk dus niet dat het gegarandeerd is dat Max Verstappen dit seizoen de wereldtitel gaat pakken."