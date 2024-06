Perez aast op foutloos weekend in Oostenrijk

Sergio Perez heeft een drietal tegenvallende raceweekenden achter de rug. De Mexicaanse Red Bull-coureur greep nog wel WK-punten in Spanje, maar het was allesbehalve een topweekend. In Oostenrijk wil Perez vlammen en hij aast op een ouderwets foutloos weekend.

Perez is bezig met een mindere fase van het seizoen. Hij kan zijn teamgenoot Max Verstappen amper bijhouden, en hij worstelt met zijn vorm. In Monaco en Canada viel hij uit met schade, en in Spanje had hij ook geen foutloos weekend. In de kwalificatie kwam hij er niet aan te pas, en moest hij vanuit het middenveld starten vanwege een gridstraf. In de race vocht hij zich niet goed naar voren, en moest hij vooral strijden met de Alpines.

Red Bull verwacht veel meer van hem. Perez is zich daar van bewust, en hij aast op een goed resultaat in Oostenrijk. De Mexicaan klinkt hoopvol in de preview: "We hadden in Spanje een moeilijk weekend, waar we veel van hebben geleerd. Ik had het hele weekend problemen met de balans. We kregen de set-up niet consistent of in het juiste window voor de kwalificatie en voor de race. We hebben alles in huis om in Oostenrijk een foutloos weekend te hebben. Het team en ik weten waar we ons moeten verbeteren en wat we moeten veranderen. Nu is het mijn taak om het beste uit de auto te halen."