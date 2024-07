Steiner gaat Schumacher-kritiek niet terugnemen

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft in de afgelopen maanden voor veel chagrijn in Duitsland gezorgd. Steiner liet zich weer eens negatief uit over Mick Schumacher, en dat zorgde voor woede bij onder meer Ralf Schumacher. Steiner is niet van plan zijn woorden terug te nemen.

Het is geen geheim dat Steiner zeer kritisch is op Mick Schumacher. Toen de Italiaan nog teambaas van Haas was, gaf hij Schumacher geen contractverlenging. In de afgelopen maanden heeft Steiner zich als analist ook negatief uitgelaten over Schumacher. Hij raadde Alpine af om voor de Duitser te kiezen, en dat zorgde voor woede. Ralf Schumacher snapt de kritiek op zijn neefje niet, en hij weigert in de toekomst samen met Steiner voor de camera te verschijnen.

Steiner kan niet zoveel met de kritiek vanuit Duitsland. De oud-teambaas vindt het allemaal een beetje overdreven, en in een interview met Kronen Zeitung kijkt hij naar de mediastorm: "Ik blijf achter mijn woorden staan. Ik heb nooit iemand persoon aangevallen en ik heb niets negatiefs te zeggen over Ralf of Mick. Maar als je mij vraagt wat ik als teambaas zou doen in een bepaalde situatie, dan geef ik eerlijk antwoord. Sommige dingen zijn door de Duitse media ook uit context gehaald. Maar iedereen heeft het recht op een mening, en ik ook. Ik pas mijn mening niet aan omdat iemand het niet leuk vindt."