Horner hoopt dat Perez vertrouwen terug krijgt

Sergio Perez aast op sportieve revanche. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur heeft een aantal rampzalige raceweekenden achter de rug. Bij Red Bull vinden ze ook dat Perez zich moet gaan verbeteren, en volgens Christian Horner is het belangrijk dat Perez veel vertrouwen krijgt.

Red Bull verlengde recent het contract van Perez, maar dat betekent niet dat zijn prestaties in de lift zitten. De Mexicaan blijft ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, en hij heeft een drietal rampzalige weekenden achter de rug. In Monaco en Canada viel Perez uit na crashes, terwijl hij in Spanje niet veel verder kwam dan een plekje in het middenveld. Hij pakte wel WK-punten, maar hij kon zich niet door het veld heen vechten.

Red Bull-teambaas Christian Horner is ook van mening dat Perez het beter moet gaan doen. Horner weet echter ook wat Perez nodig heeft, en hij wil zijn coureur graag gaan helpen. In gesprek met Motorsport.com legt Horner de situatie uit: "Hij heeft een paar moeilijke races achter de rug en het ging niet altijd zoals hij wilde. Weet je, Checo is een coureur die het moet hebben van zijn vertrouwen. Hij is nu terug in de punten en hij reed een fatsoenlijke race in Spanje. Hopelijk put hij daar wat vertrouwen uit voor de komende races."