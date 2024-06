Montoya adviseert Verstappen: "Zou voor honderd procent blijven"

Max Verstappen is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan Red Bull. Hij boekte al zijn successen voor de Oostenrijkse renstal, maar eerder dit jaar gingen er geruchten rond over een mogelijke overstap naar Mercedes. Juan Pablo Montoya stelt dat hij gewoon bij Red Bull zou blijven.

Verstappen is ook dit seizoen weer succesvol in de Formule 1. De Nederlander is echter niet tevreden, want Red Bull is niet langer de dominante ploeg in de Formule 1. De concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari zijn dichter bij gekomen, en Verstappen moet werken voor zijn geld. Hij beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff doet er alles aan om Verstappen te verleiden.

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat het voor Verstappen het beste is als hij gewoon bij Red Bull blijft. De Colombiaan wordt door Motorsport.com gevraagd of hij bij Red Bull zou blijven als hij in Verstappens schoenen zou staan: "Ik zou voor honderd procent blijven." Montoya weet dat er in 2026 nieuwe regels gaan gelden in de sport. Red Bull gaat dan samen met Ford motoren ontwikkelen, maar Montoya zou alsnog blijven: "Je weet niet of het goed of slecht zal zijn, want het blijft een gok. Je kent wel de mensen en het team, je hebt een volledig beeld. Als je er niet op je plek ziet, dan is het tijd om van team te wisselen. Maar als je blij bent is er geen reden."