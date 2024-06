Hamilton heeft geen spijt van Ferrari-deal

Lewis Hamilton pakte afgelopen weekend zijn eerste podiumplek van het jaar. In Spanje kwam hij als derde over de streep, ver voor de Ferrari's. Hamilton gaat volgend jaar voor de Italiaanse renstal rijden, en hij stelt dat hij zeker geen spijt heeft van zijn keuze.

Hamilton is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Mercedes. Tot nu toe verliep het seizoen allesbehalve goed. Hij was regelmatig langzamer dan zijn teamgenoot George Russell, maar in Spanje ging alles wel naar wens. Hamilton kende een goede kwalificatie, en in de race werd hij derde. Het lijkt eindelijk goed te gaan met Mercedes, terwijl Ferrari in een dipje lijkt te zitten.

Hamilton werd na afloop van de Spaanse Grand Prix dan ook gevraagd naar de prestaties van Ferrari. Tijdens de persconferentie kreeg hij de vraag of hij twijfelt aan zijn aanstaande overstap: "Nee, zeker niet. Ik houd van Mercedes, ik werk al samen met ze sinds mijn dertiende en ik ben altijd een fan van ze geweest. Het is dit jaar mijn werk om samen met het team de auto in de juiste richting te brengen. Mijn werk bij het andere team begint pas volgend jaar, en ik denk dat ze geweldig werk leveren. Ze hebben een paar moeilijke races achter de rug, maar laten we niet vergeten dat ze wonnen in Monaco. Ik weet niet wat er aan de hand is en waarom ze het vandaag zo deden. Maar ze hadden een update bij zich, en ze zetten zeker stappen."