Alonso zwaar teleurgesteld: "Minder praten, meer presteren"

Fernando Alonso kende afgelopen weekend een enorm teleurstellende thuisrace. In Barcelona maakte hij op geen enkel moment echt kans op WK-punten dat irriteerde hem. Alonso stelt dat Aston Martin minder moet gaan praten en meer moet gaan presteren.

Het team van Aston Martin begon het seizoen als een outsider voor succes, maar inmiddels zijn ze ver teruggezakt. Red Bull, Ferrari, McLaren en Mercedes zijn momenteel allemaal sneller, en in Spanje was Aston Martin veldvulling. Thuisrijder Alonso zakte door het veld heen, en uiteindelijk kwam hij met een rondje achterstand als twaalfde over de streep. Zijn teamgenoot Lance Stroll werd veertiende.

Teleurstelling

Na afloop van de race baalde Alonso als een stekker. De tweevoudig wereldkampioen was zeer realistisch toen hij zich uitsprak bij Motorsport.com: "Ik ben een klein beetje teleurgesteld dat we geen punt hebben gescoord. Maar we hebben het ook niet verdiend om een punt te scoren. We hadden het hele weekend de pace niet, maar in de race was het echt enorm moeilijk. We gleden erg veel in de bochten en zo help je ook je banden om zeep, waardoor je eigenlijk twee problemen hebt. Je hebt geen snelheid en je hebt hoge bandenslijtage. Hierdoor was het een lange race. We moeten het beter gaan doen."

Minder praten

Alonso verwacht in de komende races geen enorme verbetering. De Spanjaard baalt daar wel van, en hij heeft een heldere boodschap voor Aston Martin: "Het is frustrerend, maar je kunt er niets aan doen. Als je de finishvlag ziet, begin je meteen na te denken over wat je in Oostenrijk anders kan doen. Maar ik denk dat het door ook weer pijnlijk gaat worden, want die baan deelt een aantal eigenschappen met het circuit van Barcelona. Dat wordt dus ook een moeilijk weekend, net als Silverstone daarna. Maar we moeten niet te gefrustreerd raken. Het is gewoon tijd om harder te gaan werken. Om minder te praten en meer te presteren."