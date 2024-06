Horner wil dat Perez goede vorm weer gaat terugvinden

Het team van Red Bull Racing mocht juichen in Spanje. Max Verstappen kwam als winnaar over de streep, maar zijn teamgenoot Sergio Perez werd slechts achtste. Teambaas Christian Horner baalt daarvan, maar hij wil Perez zeker nog niet afschrijven.

Perez kende een slap weekend in Spanje. Hij was vrijwel de hele tijd langzamer dan Verstappen, en door een in Canada opgelopen gridstraf moest hij buiten de top tien starten. Hij kwam als achtste over de streep nadat hij in de slotfase Pierre Gasly had ingehaald. Red Bull had ervoor gekozen om hem op een driestopper te zetten, en dat resulteerde uiteindelijk niet in een enorm resultaat.

Red Bull-teambaas Christian Horner had vanzelfsprekend een beter resultaat van Perez willen zien. De Brit wil geen dreigende taal uitspreken tegenover Sky Sports: "Als ik me niet vergis hebben we de meeste punten als team gescoord, dus als we dat blijven doen ziet het constructeurskampioenschap er goed uit. Sergio had dit jaar een geweldige start van het seizoen. We moeten hem terug in die vorm zien te krijgen die hij in de eerste vier, vijf races had. We weten tot wat hij in staat is. We moeten hem gewoon in de juiste omstandigheden krijgen zodat hij voor ons kan gaan leveren."