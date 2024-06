Perez is het kwijt: "Grootste probleem was de startplaats"

Sergio Perez reed een zeer tegenvallende Spaanse Grand Prix. Door een gridstraf moest hij als elfde starten, en hij wist zich amper naar voren te vechten. Uiteindelijk kwam hij als achtste over de streep. Hij hoopt in de komende races beter voor de dag te kunnen komen.

Perez was in Spanje vrijwel het hele weekend veel langzamer dan zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. Terwijl de Nederlander de race op zijn naam schreef, moest Perez vechten met de Alpines. Het was allesbehalve het resultaat waar hij op had gehoopt. Een inhaalrace zat er op geen enkel moment in, en hij kon ook op strategisch gebied geen helpende hand uitsteken naar Verstappen.

Na afloop van de race was Perez dan ook niet extreem enthousiast. Hij was realistisch en niet per se blij met zijn achtste plaats. Hij sprak zich uit voor de camera van het Britse Sky Sports: "Het grootste probleem was de startplaats. Het was een heel erg lastige eerste stint, en dat had invloed op onze race. Uiteindelijk hebben we voor drie pitstops gekozen. Andere teams zijn heel erg sterk, en het is belangrijk dat we perfecte weekenden leveren voor ons team. McLaren ziet eruit als het sterkste team, maar hopelijk kunnen wij competitiever zijn op andere circuits."