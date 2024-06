Marko maakte zich zorgen: "Ik ben nu opgelucht"

Max Verstappen liet de pole position in Spanje vandaag net mis. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan McLaren-coureur Lando Norris. Na afloop was Verstappen tevreden met het resultaat, en teamadviseur Helmut Marko haalde na afloop vooral opgelucht adem.

Bij Verstappens team Red Bull Racing wisten ze voorafgaand het weekend dat de concurrentie moordend zou zijn. In de kwalificatie bleek inderdaad dat McLaren en Mercedes een goed tempo hadden. Ook Ferrari was snel, maar uiteindelijk was hun achterstand veel groter. Vlak voor het einde van de sessie leek Verstappen de pole position te grijpen, maar Norris was simpelweg iets sneller.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was blij met het resultaat van Verstappen. De Oostenrijker maakte zich voorafgaand de kwalificatie een beetje zorgen, zo legt hij uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "Ik ben opgelucht. Na de derde vrije training waren we er niet zeker van dat we een plek op de eerste rij konden bemachtigen. Uiteindelijk verloren we in bocht vier tijd ten opzichte van Lando. In de eerste en de derde sector waren we sneller, dus over het algemeen hebben we de juiste richting gekozen. Het is absurd wat je allemaal met de bandenspanning kan doen. Het wordt met technische dingen als de simulator getest en dat maakt uiteindelijk het verschil."