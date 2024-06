Perez zwaar teleurgesteld: "Kon geen snelle ronde neerzetten"

Sergio Perez kwam er niet aan te pas in de kwalificatie in Spanje. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwam niet veel verder dan de achtste tijd, maar daar zal hij niet starten. Perez baalde als een stekker, en hij zocht naar een oorzaak van zijn tegenvallende resultaat.

Perez is het hele weekend al veel langzamer dan zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. Ook in de kwalificatie moest Perez weer veel tijd toegeven op Verstappen en de andere toppers. De Mexicaan was zelfs langzamer dan de Alpine van Pierre Gasly, en dat was niet de bedoeling. Perez moest uiteindelijk ruim een halve seconde toegeven op de poletijd van Lando Norris. Door zijn in Canada opgelopen gridstraf zal Perez morgen ook nog buiten de top tien starten.

Perez was niet tevreden met zijn resultaat in de Spaanse kwalificatie. Hij baalde als een stekker, en hij zocht in gesprek met Viaplay naar een oorzaak van zijn tegenvallende dag: "De progressie gedurende dit weekend was heel erg anders, ik was gewoon niet in staat om een snelle ronde neer te zetten wanneer het erop aankwam. Uiteindelijk kwamen we nog in de buurt, maar we hadden minstens twee of drie tienden nodig om een echte stap te zetten. We werken hard om die progressie wel op zondag te boeken." Zijn doel voor zondag is duidelijk: "Ik wil absoluut hoog in de punten eindigen."