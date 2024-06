Hamilton enorm 'dankbaar' voor derde tijd

Na een aantal tegenvallende raceweekenden kwam Lewis Hamilton weer goed voor de dag in de kwalificatie in Spanje. De zevenvoudig wereldkampioen streed mee op de pole, en hij moest genoegen nemen met de derde tijd. Na afloop was hij vooral heel erg dankbaar.

Mercedes lijkt definitief te zijn aangehaakt bij de top van het veld. In de Spaanse kwalificatie konden ze het tempo van de Red Bulls, McLarens en Ferrari's goed bijhouden. Hamilton kon meedoen in de strijd om de pole position, maar uiteindelijk moest hij tijd toegeven op Lando Norris en Max Verstappen. Het maakte Hamilton niet zoveel uit, want hij was heel erg blij met zijn behaalde resultaat.

Na afloop van de kwalificatie zag Hamilton er heel erg happy uit. De ervaren man dankte het publiek en daarna sprak hij met interviewer van dienst Marc Gene: "Ik ben heel erg blij, ik ben dankbaar dat ik in de top drie sta. Het is best een lastig jaar. Iedereen op de fabriek werkt zo ongelooflijk hard, en daar beginnen we nu de resultaten van te zien. Ik had niet helemaal verwacht dat we mee konden doen voor pole, maar het zag er mooi uit. Over het algemeen ben ik vooral heel erg dankbaar voor dit resultaat."