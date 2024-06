Briatore legt rol uit: "Bij alles een beetje betrokken"

Vlak voor de start van het Spaanse raceweekend maakte het team van Alpine de comeback van Flavio Briatore bekend. De flamboyante Italiaan is aangesteld als adviseur. Briatore stelt zelf dat zijn rol inhoudt dat hij een beetje bij alles binnen Alpine betrokken is.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar op vrijdag bevestigde Alpine de comeback van Briatore. De Italiaan was in het verleden jarenlang de teambaas van Renault, maar hij werd in 2009 weggestuurd nadat zijn betrokkenheid bij het Crashgate-schandaal aan het licht kwam. Hij werd zelfs voor het leven verbannen uit de Formule 1, maar die straf werd later teruggedraaid. Nu is hij dus terug, en dat zorgde voor de nodige verbazing.

Briatore zelf maakt zich er niet zo druk om. Zijn functieomschrijving is ietwat onduidelijk, maar ook dat is geen probleem voor Briatore. Aan Canal+ legt hij uit wat hij gaat doen: "Ik ben er wanneer ze met nodig hebben. Het is dus eigenlijk heel erg simpel. Ik rapporteer aan Luca de Meo en op basis daarvan maken we samen beslissingen. Het is wel een belangrijke rol. Ik werk direct samen met de voorzitter van de Renault Group en met iedereen bij Alpine, met Bruno Famin en de technische directeuren. Ik ben bij alles een beetje betrokken."