Sainz ziet verbeterpunten: "Enkele ronde komt wel goed"

Carlos Sainz kende een aardige vrijdag voor de ogen van zijn landgenoten. In de eerste twee vrije trainingen in Spanje bevond hij zich in de top drie, maar hij was niet helemaal tevreden. Hij sprak zelf van een nogal uitdagende vrijdag op het Catalaanse circuit.

Sainz staat dit weekend in de spotlights. De Ferrari-coureur maakt kans op een zege voor de ogen van zijn landgenoten. Hij begon de dag goed met de derde tijd in de eerste vrije training. Zijn achterstand op de snelste tijd was redelijk fors, maar in de tweede training wist hij de verschillen te verkleinen. In deze tweede sessie noteerde hij de tweede tijd, en was hij slechts 0,022 seconden langzamer dan de snelste tijd van Lewis Hamilton.

Na afloop van de sessie was Sainz nog niet helemaal tevreden. Hij vond dat het beter kon en hij wees naar de gladde baan. In gesprek met F1 TV nam hij de dag door: "Eerlijk gezegd was het van het begin tot het eind echt een uitdaging. Over één ronde gaat het best wel redelijk, maar tijdens de longruns hebben we het iets lastiger, zoals vorig jaar ook het geval was hier. We gaan ons best doen om het zondag beter voor elkaar te hebben. Maar ik denk dat het over één rondje wel goed gaat komen."