Perez baalt: "We raakten ergens de weg kwijt"

Het team van Red Bull Racing kende een dag met wisselende successen in Spanje. Max Verstappen was tevreden met zijn vrije trainingen, terwijl het gevoel bij Sergio Perez heel erg anders was. De Mexicaan stelt dat Red Bull tijdens de tweede vrije training de weg kwijtraakte.

Perez heeft een aantal tegenvallende raceweekenden achter de rug, en hij hoopt op sportieve revanche in Spanje. In de eerste twee vrije trainingen ging het echter niet helemaal naar wens bij de Mexicaan. Hij bleef ver achter op zijn teamgenoot Verstappen, en in de tweede training kwam hij niet veel verder dan de dertiende tijd. Na afloop zocht hij dan ook naar antwoorden.

Weg kwijt

De dertiende tijd in de tweede vrije training was een fikse teleurstelling voor Perez. Eerder op de dag had hij nog de vijfde tijd genoteerd in de eerste training. Tegenover F1 TV sprak Perez zich uit: "We begonnen goed aan de dag, maar na veel veranderingen in de tweede vrije training raakten we ergens de weg kwijt. We moeten nog veel zaken gaan analyseren. We hebben veel veranderingen doorgevoerd en de auto flink onder handen genomen. Hopelijk zijn we in staat om de juiste onderdelen te kiezen voor zaterdag."

Kwalificatie

De zaterdag wordt heel erg belangrijk voor Perez. In de voorgaande raceweekenden zakte hij volledig door het ijs in de kwalificatie, en hij zal dit weekend ook nog een gridstraf moeten inlossen. De Mexicaanse coureur weet dan ook wat hem te doen staat: "Dat wordt een cruciale sessie, zeker omdat je hier niet makkelijk kan inhalen. Het is dus belangrijk om een goede kwalificatie af te werken en een goede positie voor de race te bemachtigen."