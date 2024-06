Haas verliest juridische strijd van Uralkali

Het team van Haas is nog altijd in een flinke juridische strijd verwikkeld met voormalig sponsor Uralkali. De Russen eisten geld terug van Haas, en daarvoor zetten ze juridische stappen. Deze juridische strijd heeft het team van Haas nu een dure nederlaag opgeleverd.

Toen Rusland begin 2022 Oekraïne binnenviel ondernam Haas direct actie. Ze uitsloegen hun Russische coureur Nikita Mazepin en ze verscheurden de contracten met sponsor Uralkali. Daar was het Russische bedrijf niet zo blij mee, en ze eisten 13 miljoen dollar aan sponsorgeld terug van Haas, dit bedrag hadden ze namelijk vooruit betaald. Haas was het daar niet mee eens en ze wilden zelf een schadevergoeding ontvangen van Uralkali.

Het Swiss Arbitration Centre (SAC) behandelde de zaak, en dat pakte niet goed uit voor het team van Haas. Het SAC stelt dat Haas contractbreuk heeft gepleegd en dat de tegenclaim is verworpen. Haas moet dus het vooruit betaalde sponsorgeld gaan terugbetalen aan Uralkali. Het Russische bedrijf stelt in een statement dat ze verwachten dat Haas zonder onnodige vertragingen zal gaan voldoen aan hun betalingsplicht. Volgens Uralkali gaan ze het geld inzetten om de productiefaciliteiten te verbeteren en moderniseren. Of Haas nog in beroep wil gaan, of dat ze andere stappen gaan ondernemen is niet bekend.