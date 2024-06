Mercedes schakelt politie in na anonieme mail over Hamilton

In de Britse media ging het in de afgelopen dagen veelvuldig over een anonieme mail over de situatie van Lewis Hamilton bij Mercedes. Er werd gesteld dat Hamilton werd 'gesaboteerd', en teambaas Toto Wolff is er klaar mee. Mercedes is naar de politie gestapt.

Na afloop van de Canadese Grand Prix ontvingen meerdere media een mail waarin werd geclaimd dat Lewis Hamilton wordt 'gesaboteerd' door Mercedes. De afzender beweerde voor Mercedes te werken, maar het is niet duidelijk of hier iets van klopt. De mail werd vooral door de Britse media opgepikt, en dat zorgde weer voor een enorme stroom reacties op sociale media. Opvallend genoeg werd de mail naar dezelfde lijst mensen gestuurd die eerder dit jaar ook de mail over vermeend wangedrag van Christian Horner ontvingen.

Mercedes is er helemaal klaar mee, en ze zijn naar de politie gestapt. Mercedes-teambaas Toto Wolff is woest, en in Spanje sprak hij zich uit. Hij wordt geciteerd door De Telegraaf: "We weten dat dit niet komt van een medewerker en we krijgen ongelooflijk veel van dit soort mails. Het is verontrustend, zeker als iemand in zo'n mail praat over de dood en dat soort dingen. Daarom heb ik gezegd dat we dit stevig moeten onderzoeken en de politie moeten inschakelen. Onlinegedrag zoals dit moet stoppen. Mensen die achter hun scherm zitten kunnen teams of coureurs niet op deze manier zwartmaken. Ik weet niet wat voor idioten er allemaal zijn. Lewis maakt al twaalf jaar deel uit van dit team, we zijn vrienden. Tegen al die gekken zou ik willen zeggen, ga naar de psychiater!"