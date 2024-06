Sainz wil snel beslissing nemen over toekomst

Carlos Sainz heeft nog altijd geen knopen doorgehakt over zijn toekomst. De Spanjaard heeft meerdere opties op tafel liggen, maar het is nog niet duidelijk waar hij voor gaat. Sainz laat in Spanje wel weten dat hij niet te lang meer wil wachten met het maken van een keuze.

Sainz heeft de sleutel in handen op de rijdersmarkt. De Spaanse coureur loopt na dit jaar uit zijn contract bij Ferrari, en voor 2025 heeft hij nog geen contract getekend. Meerdere teams azen op zijn handtekening, Sainz stelde eerder dat alle teams zonder duidelijkheid voor 2025 hem een contract hebben aangeboden. Het lijkt er op dat nu alleen nog het team van Williams en het project van Audi zijn overgebleven.

In Spanje laat Sainz nu weten dat hij snel met meer duidelijkheid zal komen. De huidig Ferrari-coureur is heel eerlijk over zijn situatie en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Er zal zeer binnenkort een beslissing worden genomen. Ik wil niet langer wachten. Het is op een punten aangekomen waarop het zelfs behoorlijk wat ruimte in mijn hoofd inneemt. Dat is eigenlijk al een aantal weken of zelfs maanden het geval is. Het is nu wel tijd om een knoop door te hakken. Dat gebeurt binnenkort en hopelijk hebben we dus snel iets om over te praten."