Mercedes achterhaalt oorzaak rampzalige kwalificaties Hamilton

Het team van Mercedes kende een lastige start van het seizoen. De Duitse renstal worstelde met hun vorm en de resultaten waren zeer wisselvallig. Lewis Hamilton had het vaak heel erg lastig in de kwalificaties, maar James Allison denkt dat dit nu verleden tijd is.

Mercedes hoopte dit seizoen om de prijzen te kunnen vechten. Niets bleek minder waar, want in de eerste races was de achterstand op Red Bull Racing zeer groot. Mercedes moest toezien hoe Ferrari en McLaren wel de aansluiting wisten te vinden bij Red Bull, en ze moesten zelf hard doorwerken. Ze zagen zelf verbeteringen, maar pas in Canada zag de buitenwereld dat ook. In Montreal konden ze eindelijk echt meevechten.

Mercedes hoopt die goede vorm natuurlijk door te zetten in Spanje. Technisch directeur James Allison verklaart in de podcast 'Beyond the Grid' waarom Hamilton zo wisselvallig kwalificeerde: "In de afgelopen twee, drie races is onze auto een stuk beter geworden. Nu betekenen de resultaten in de kwalificatie ook meer, want de auto lijkt geen willekeurige startplaats meer te kiezen. Lewis is niet zomaar de man met de beste kwalificatieresultaten in de geschiedenis van de sport geworden. Ik denk dat het te maken heeft met een combinatie van auto en banden. Het lijkt bijna alsof je de beste rondetijden rijdt wanneer je niet je best doet."