Marko wil niet nadenken over Verstappen-speculaties

In de afgelopen maanden ging het veelvuldig over de toekomst van Max Verstappen. De onrust binnen Red Bull Racing zorgden er zelfs voor dat er geruchten rondgingen over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes. Helmut Marko heeft geen zin om te ver naar de toekomst te kijken.

Verstappen beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull Racing. Hij leek nooit het idee te hebben om de Oostenrijkse renstal te verlaten, maar in de afgelopen maanden waren er wel wat scheurtjes zichtbaar. De onrust binnen Red Bull zorgde voor veel geruchten. Jos Verstappen was kritisch en Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte openlijk met Verstappen. De Nederlander gaf geen reactie, maar de geruchten zijn niet gaan liggen.

Eerder deze week stelde Ralf Schumacher nog dat Verstappen bij Mercedes misschien wel George Russell kan gaan vervangen. Dan zou de Nederlander een line-up kunnen vormen met Andrea Kimi Antonelli. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft geen zin om over dit soort toekomstverhalen na te denken, zo laat hij weten aan OE24: "Dat is nog zo ver weg. Laten we ons nu eerst concentreren op de aankomende races en ons richten op het winnen van de volgende wereldtitel. Ons grootste voordeel blijft dat andere teams punten van elkaar afpakken, ik hoop dat dit zo blijft."