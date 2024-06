Domenicali vindt 24 Grands Prix niet te veel

De Formule 1-kalender is dit jaar voller dan ooit. Er staat niet alleen een record aantal races op de planning, er worden ook nog eens zes sprintraces verreden. Stefano Domenicali wil het aantal sprintraces graag uitbreiden, en hij wil ook niet zeggen dat 24 het maximum aantal races is.

Er is veel interesse in de Formule 1, en dat betekent ook dat er veel races op de kalender staan. Dit jaar worden er 24 Grands Prix verreden, en het lijkt er niet op dat veel coureurs en teams niet zitten te wachten op een uitbreiding van de kalender. Het is goed mogelijk dat er wel nieuwe races bijkomen, maar deze komen dan als vervanger van huidige Grands Prix. Het is ook goed mogelijk dat er zal worden gewerkt met een roulatiesysteem.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali wil echter niet uitgaan van een maximum van 24 Grands Prix. De Italiaan is daar duidelijk over in een interview met Auto, Motor und Sport: "We willen het bij 24 races houden, maar het is verkeerd om te zeggen dat het te veel is. Te veel van wat? Als de sport zo gaaf blijft als nu, tellen de fans elke keer af naar de volgende race. Het veld zit dichter op elkaar dan ooit. We hebben het over verschillen van 0,078 seconden." Domenicali staat ook open voor het uitbreiden van het aantal sprintraces: "Dat is wel het doel, de cijfers laten zien dat er veel belangstelling voor is."