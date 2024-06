Domenicali ziet afscheid van hybridemotoren wel zitten

De Formule 1-teams weten nu helemaal waar ze aan toe zijn voor 2026. De FIA gaf twee weken geleden meer duidelijkheid over de technische reglementen, terwijl de motorregels eerder al bekend werden gemaakt. Stefano Domenicali is tevreden met de regels, maar hij hoopt in de toekomst afscheid te kunnen nemen van de hybridesystemen.

De motorregels voor 2026 hebben de aandacht getrokken van veel fabrikanten. Audi gaat in 2026 debuteren in de koningsklasse, en Ford en Honda maken hun comeback. De nieuwe motorregels waren al geruime tijd bekend, maar twee weken geleden gaf de FIA nog meer duidelijkheid. De regels zijn overduidelijk groener, en de focus komt meer te liggen op de elektrische kant van de motor. De sport gaat dus rijden met opvallende hybridemotoren.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is redelijk in zijn nopjes met de nieuwe regels. Toch ziet de Italiaan nog wel een punt dat hij wil aanpassen, zo stelt hij in een interview met Auto, Motor und Sport: "Het is mijn persoonlijke mening dat het genoeg zou zijn om met klimaatneutrale brandstof te rijden. Maar, we moesten ook denken aan de wensen van de fabrikanten. Vandaag de dag gaan ontwikkelingen zo snel, dat een keuze nu anders is dan twee jaar geleden. Ik ben geen engineer, maar ik moet wel een visie hebben over hoe de sport er in de toekomst uitziet. Ik kan me voorstellen dat we bij de volgende nieuwe regels alleen voor klimaatneutrale brandstof kiezen."