Alonso kent geen twijfel: "Verstappen pakt vierde wereldtitel"

De verschillen in de top van het Formule 1-veld zijn momenteel klein. Red Bull is bijgehaald door de concurrentie, maar Max Verstappen blijft vooralsnog gewoon winnen. Fernando Alonso durft nu dan ook al te stellen dat Verstappen zijn vierde wereldtitel gaat pakken.

Red Bull en Verstappen begonnen op machtige wijze aan het huidige seizoen. Ze gingen gewoon verder met winnen, en de concurrentie leek ver achter te liggen. In de maand mei kwam daar echter verandering in, en kwamen McLaren, Ferrari en ook Mercedes dichterbij. De strijd om de zege lijkt elk weekend open te liggen, maar Max Verstappen kan zich regelmatig weer naar voren vechten. Hij wist de concurrentie bijvoorbeeld te verslaan in Imola en Canada.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso verwacht dit jaar dan ook geen spannende strijd om de titel meer. In gesprek met het Spaanse persbureau EFE is de tweevoudig wereldkampioen daar nogal duidelijk over: "Dit wordt de vierde wereldtitel voor Verstappen. Er zullen wel meerdere racewinnaars zijn, want McLaren is heel sterk en bij Ferrari lijken ze in veel races gewoon de snelste auto te hebben. Maar in al deze 24 races die we dit jaar rijden, zullen de minste fouten worden gemaakt door Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing."