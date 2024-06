Alonso wil Verstappen aanvallen: "Vertrouw in mezelf"

Fernando Alonso kan momenteel niet meestrijden om de titel, maar hij hoopt daar snel verandering in te kunnen brengen. De ervaren Spanjaard blijft strijdbaar, en hij wil successen gaan behalen met Aston Martin. Hij wil de strijd aangaan met Max Verstappen, al weet hij dat de Nederlander lastig te verslaan is.

Alonso kende vorig jaar een goed seizoen met Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen stond meerdere keren op het podium, en was vrijwel elk weekend sneller dan zijn teamgenoot Lance Stroll. Aston Martin hoopte dit jaar aan te kunnen haken bij de top, maar dat is niet gelukt. Niet alleen Red Bull Racing, maar ook Ferrari, McLaren en Mercedes zijn momenteel sneller.

Rivaal

Alonso blijft echter strijdbaar. Hij focust zich steeds meer en meer op 2026. In dat jaar gaat Aston Martin samenwerken met Honda, en Alonso ziet kansen. In gesprek met de Spaanse sportkrant AS wijst Alonso naar Verstappen: "Hij zou onder deze omstandigheden een rivaal zijn, maar ik vertrouw gewoon op mezelf. Verstappen heeft laten zien dat hij misschien de enige is die onder dit soort lastige omstandigheden op het hoogste niveau blijft presteren. Hij is enorm lastig te verslaan, maar ik heb vertrouwen in mezelf."

Personeel

Voorlopig kan Aston Martin nog niet strijden met Red Bull. Alonso kijkt dan ook ver vooruit, en hij legt uit wat het team nu nodig heeft: "Je moet begrijpen dat je moet investeren, want dan pas krijg je de fabriek en de middelen op topniveau. Dan is er ook goed personeel nodig, die dezelfde kant op wil. Dan heb je duizend mensen, die moeten ook op de juiste plek terechtkomen. Soms speelt de keeper in de spits of de verdediger als linksbuiten, daar kom je pas na twee maanden achter. Het vinden van de perfecte plek kost soms wat tijd."