Veel interesse voor Sainz: "Kan morgen een contract tekenen"

Carlos Sainz heeft nog altijd geen keuze gemaakt over zijn toekomst. Hij is op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2025, en er zijn nog maar weinig mogelijkheden over. Sainz stelt dat hij in de afgelopen maanden aanbiedingen heeft ontvangen van alle teams die hun line-up nog niet compleet hadden.

Het startveld in de Formule 1 zal er volgend jaar flink anders uit zien. Meerdere coureurs lopen uit hun contract en gaan van team wisselen, terwijl talenten op de deur kloppen. Sainz moet na dit jaar vertrekken bij Ferrari, maar topteams Red Bull Racing en Mercedes behoren niet tot zijn mogelijkheden. In de afgelopen weken ging het vooral over interesse van het team van Williams en het project van Audi.

Sainz stelde al dat hij snel een beslissing gaat nemen, zodat hij zich weer volledig kan focussen op dit seizoen. De keuze in de afgelopen maanden was reuze, zo stelt hij in het Antena 3-programma El Hormiguero: "Alle teams die nog niet beide rijders voor volgend jaar hebben vastgelegd, hebben mij op het lijstje staan en ze hebben me een contract aangeboden. Als ik wil, kan ik morgen een contract tekenen. Dat ga ik niet doen, want ik neem iets meer de tijd. Er zijn nog verschillende teams die voor mij een optie zijn."