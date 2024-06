Perez zelfbewust: "Heb een succesvol weekend nodig in Spanje"

Na een aantal tegenvallende raceweekenden wil Sergio Perez in Spanje weer gaan schitteren. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur heeft punten nodig, en daar is hij ook heel eerlijk over. Perez stelt dat hij hard met het team heeft gewerkt, en hij voelde zich gedwongen tot een soort totale reset.

Perez verlengde eerder deze maand zijn contract bij Red Bull Racing, maar op de baan gaat het nog niet zo goed met hem. Hij blijft ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, en hij viel uit in Monaco en Canada. In Monaco werd Perez uit de race getikt door Kevin Magnussen, en in Canada viel hij uit na een onhandige spin. De nasleep van die spin leverde hem een gridstraf op voor de Spaanse Grand Prix.

Perez is zich ervan bewust dat hij beter moet gaan presteren. De Mexicaanse Red Bull-coureur is strijdbaar en hij spreekt zich uit in zijn preview: "Ik ben me bewust van het feit dat ik een succesvol weekend nog heb ik Spanje. Zeker na het dramatische weekend in Canada. Soms word je gedwongen tot een totale reset, en dat hebben we gedaan sinds de laatste race. Samen met het team in Milton Keynes hebben we gewerkt aan het vinden van een oplossing. We hebben geprobeerd te identificeren waar en wat ik beter kan doen om het maximale uit de auto te halen. Ik heb veel vertrouwen in de auto en wat we eruit kunnen halen."