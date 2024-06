Piastri ziet titelkansen: "Het wordt zeker zwaar"

Het team van McLaren is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Ze hebben de aansluiting bij Red Bull Racing gevonden, en ze vechten nu zelfs voor de zeges. Oscar Piastri durft een stapje verder te gaan en hij spreekt zelfs van een mogelijke titelstrijd.

In de maand mei hebben McLaren en Ferrari het gat met Red Bull Racing aardig weten te dichten. In Miami schonk Lando Norris de Britse renstal een zege, en ze hielden daarna hun goede vorm vast. Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri stonden in de afgelopen races regelmatig op het podium, en dat levert ze veel zelfvertrouwen op. Ook omdat ze stabiel weten te presteren, terwijl Ferrari ook mindere fases kent.

Piastri barst dan ook van de ambities. De Australische coureur wil ook in de komende races goed gaan presteren en hij durft zelfs te dromen van de titel. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het wordt zeker zwaar, maar ik denk dat we meedoen. We zijn in de laatste paar weekenden behoorlijk constant geweest. Ook al zijn het verschillende circuits, we presteerden overal sterk. We moeten nog een aantal dingen verbeteren, maar dat komt vanaf als je om de titels strijdt. Het wordt heel erg lastig en Red Bull heeft zeker een voorsprong genomen. Ik weet niet hoever we nu achter Ferrari staan, maar we doen zeker mee. We hebben een goed tweede deel van het seizoen nodig om het te realiseren."