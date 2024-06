Sainz nam risico in Jeddah: "Dan kon ik doodgaan"

Carlos Sainz beleeft een bijzonder seizoen in de Formule 1. De Spanjaard begon goed aan het seizoen, maar hij miste de Saoedische Grand Prix vanwege een blindedarmontsteking. Sainz onthult nu dat hij een enorm risico had genomen en dat dit heel slecht kon afgelopen.

Sainz sloeg begin dit jaar in Jeddah de mediadag over omdat hij zich niet lekker voelde. De Spanjaard reed nog wel de eerste twee vrije trainingen, maar op zaterdagochtend moest hij met spoed onder het mes vanwege de blindedarmontsteking. Hij miste de race en werd voor de rest van het weekend vervangen door Oliver Bearman. Een paar weken later zat Sainz alweer achter het stuur in Melbourne, en daar won hij de race.

Ziekenhuis

Een half jaar later kijkt Sainz uitgebreid terug op zijn helse weekend in Jeddah. In de Spaanstalige podcast 'Nude Project' legt Sainz uit dat hij enorm veel pijn had: "Ik reed de vrije trainingen, en toen dacht ik echt dat als het zo door zou gaan, ik niet zou kunnen kwalificeren en racen. De volgende dag was alles om zes uur in de ochtend nog steeds hetzelfde, en ik dacht toen dat het geen virus kon zijn. Ik was meer fucked up dan in de voorgaande dagen, dus ik ging naar het ziekenhuis. Daar deden ze wat testjes en werd duidelijk dat het een blindedarmontsteking was."

Overlijden

Sainz vroeg of hij een operatie moest ondergaan, en al snel werd duidelijk dat dit zeker het geval was. In het ziekenhuis kwam Sainz erachter dat hij een enorm risico had genomen: "Ze vroegen hoelang ik hier al last van had. Ik zei dat het al twee dagen aan de gang was, en ze zeiden dat ik gek was, want als mijn blindedarm zou knappen, je het risico loopt dat je zou overlijden. Ik dacht op dat moment nog steeds aan de Formule 1 en ik wilde echt racen. Ik vroeg of ze iets sterks hadden en we een dag later konden opereren. Ze raadden dat af, want er kon iets serieus gebeuren en als mijn blindedarm zou knappen, kon ik doodgaan."