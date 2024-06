Sainz gaat nieuwe werkgever snel bekend maken

Carlos Sainz heeft nog altijd geen keuze gemaakt over zijn toekomst in de Formule 1. Hij vertrekt na dit seizoen bij Ferrari, en hij is op zoek naar een nieuwe werkgever. Sainz stelt dat hij snel een keuze zal maken, want hij wil zich kunnen focussen op het huidige seizoen.

Aangezien Ferrari Lewis Hamilton heeft aangetrokken voor 2025, moet Sainz op zoek naar een nieuwe uitdaging. De Spanjaard werd in verband gebracht met Red Bull Racing en Mercedes, maar dat zijn geen opties meer. In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de teams van Williams en Audi. Beide teams hebben doorgroeimogelijkheden, maar het zijn geen absolute topteams.

Sainz zelf stelt dat alle teams met een vrij plekje hem een aanbod hebben gedaan. Hij onthult in de Spaanse show El Hormiguero dat hij snel een knoop zal doorhakken: "Ik heb mijn opties op tafel liggen en ik ben er klaar voor om snel een keuze te maken. Ik wil het snel doen, want ik wil me focus op het huidige seizoen met Ferrari. Er is zeker nog wel wat tijd om na te denken over mijn volgende team. Maar dit jaar heb ik een auto tot mijn beschikking waarmee ik het podium kan bereiken en waarmee ik races kan winnen. Daar wil ik snel de focus op kunnen leggen."