'Onenigheid tussen teams over locatie wintertest 2025'

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de testdagen in 2025. De teams lijken een akkoord te hebben bereikt over de data, maar de locatie is nog één groot vraagteken. Het lijkt te gaan tussen de circuits van Sakhir in Bahrein en het circuit van Barcelona in Spanje.

In 2025 gaat het Formule 1-seizoen van start in Australië. Voor het eerst sinds 2019 mag Melbourne het seizoen gaan aftrappen, in de afgelopen jaren had Bahrein die eer. Dit jaar en vorig jaar werd er dan ook getest in Bahrein, maar voor 2025 is er nog veel onduidelijk. Volgens Auto, Motor und Sport zijn de teams wel tot een akkoord over de data gekomen, ze willen hun nieuwe bolides van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 februari gaan testen.

Dat betekent niet dat ze alle knopen hebben doorgehakt. Volgens AMuS bestaat er onenigheid over de locatie van de testdagen. Bahrein en Barcelona zouden weer in beeld zijn. De meeste teams zouden een voorkeur hebben voor Bahrein, terwijl Sauber, Red Bull en VCARB liever willen afreizen naar Barcelona. Volgens het Duitse medium zijn er ook voor 2026 afspraken gemaakt. Aangezien er in dat jaar nieuwe technische reglementen gaan gelden, zouden er weer twee testweken komen.